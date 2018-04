Ritorno Roma-Liverpool: data e info utili sulla semifinale di ritorno di Champions League, in programma il 2 maggio allo Stadio Olimpico alle 20.45

Ritorno Roma-Liverpool: si giocherà mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 20.45. La sfida dell’Olimpico, dopo il 2-5 subito dai giallorossi ad Anfield Road, sarà apertissima. Il risultato negativo rimediato in Inghilterra non pregiudica le speranze di qualificazione dei giallorossi, che dovranno sudare non poco per domare Salah e compagni, superlativi per quasi tutta la gara d’andata. Per rivivere tutte le emozioni della gara d’andata su Calcio News 24 puoi guardare tutte le azioni salienti (TUTTO SU LIVERPOOL-ROMA 5-2). La vendita dei biglietti sta già andando a ruba per il match dell’Olimpico. Anche perché i tifosi giallorossi sperano di poter rivivere la stessa impresa già fatta contro il Barcellona del marziano Messi (QUI TUTTO SUI BIGLIETTI DI ROMA-LIVERPOOL).