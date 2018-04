Liverpool-Roma, Rio Ferdinand contro Di Francesco: «Squadra ridicola»

Rio Ferdinand non ha dubbi: la debacle della Roma ad Anfield Road contro il Liverpool è dovuta unicamente alle scelte di Eusebio Di Francesco, ecco le sue parole

Liverpool-Roma è terminata 5-2, Rio Ferdinand si scaglia contro Eusebio Di Francesco. L’ex difensore del Manchester United ha criticato aspramente il tecnico giallorosso per come ha impostato la partita, ecco le sue parole: «Credo sia ridicolo il modo in cui la Roma si è presentata ad Anfield Road: come è stata schierata? Sembravano scelte scolatistche. Probabilmente Di Francesco non ha avuto tempo per osservare le partite del Liverpool in questa stagione, come pressa e come verticalizza».

Continua Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport: «Non c’è mai stata pressione sulla palla dei calciatori giallorossa, i difensori sono lenti e hanno sofferto sempre. Di Francesco si è consegnato al Liverpool: si è messo completamente nelle sue mani. Ha grandissime responsabilità per quanto successo ad Anfield, poche volte addosso tutte le colpe a un allenatore per una prestazione insufficiente. Ma contro il Liverpool ha letteralmente abbandonato i suoi giocatori per come li ha schierati».