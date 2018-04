Fiorentina-Spal: rigore biancazzurro, tifosi “alla Buffon” contro Orsato: «Insensibile»

Fiorentina-Spal è un omaggio a Gigi Buffon: l’arbitro Orsato concede un rigore (poi tolto) agli ospiti, i tifosi viola tirano fuori un coro geniale

La Fiorentina sta giocando in questi minuti contro la Spal. A prescindere dal risultato maturato in campo, c’è una vicenda particolare in curva che ha incuriosito tutti. Al dodicesimo del primo tempo, l’arbitro Orsato fischia un fallo su Felipe nell’area di rigore della Fiorentina. Penalty per la Spal, con Antenucci col pallone in mano pronto a tirare. Orsato va a vedere il Var e, mentre sta per decidere, la curva dei tifosi della Fiorentina intona il coro più geniale della stagione. Dalla Curva Fiesole arriva una “citazione” di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus: «Ooooh insensibile!».

Il coro dei tifosi viola ha fatto sorridere tutto lo Stadio Franchi. Il riferimento è ovviamente alle parole di Buffon dopo la partita della Juventus con il Real Madrid in Champions League. Il portiere ha detto che l’arbitro doveva avere più sensibilità e i tifosi viola hanno rigirato il tutto a mo’ di sfottò. Si sa che tra Fiorentina e Juventus non corre buon sangue anche se i toscani stimano Buffon dopo che questi, più di un mese fa, fece di tutto per presenziare al funerale del capitano Davide Astori.