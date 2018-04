Real-Juventus, Del Piero torna su Buffon: «Io contro Gigi? Malafede» – FOTO

A Buffon Del Piero ha riservato qualche critica dopo Real Madrid-Juventus di Champions League, oggi è arrivato il chiarimento social dell’ex attaccante

C’è un nuovo capitolo nella vicenda del rigore in Real Madrid-Juventus. Pochi minuti fa sono uscite le dichiarazioni di Gianluigi Buffon, adesso è tempo di altre parole. Sono quelle di Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus e accusato da molti juventini di essere andato contro Buffon. Pinturicchio, interpellato alla fine della gara di Champions League, ha solamente detto la sua sulle frasi del portiere, che aveva attaccato pesantemente l’arbitro Michael Oliver dopo il penalty concesso per fallo di Benatia su Vazquez all’ultimo secondo dei tempi regolamentari.

«Di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel merito, rispetto tutte le opinioni. Ma chi ha insinuato – magari riportando solo in parte quello che ho detto – che io sia contro Gigi, in malafede o contento dell’eliminazione della Juve, ferisce. Anche se non merita neppure attenzione. Ma come siamo messi?» ha scritto Del Piero sia su Facebook sia su Twitter. La frase è online da pochi minuti, ma non sembra aver cambiato di troppo le carte in tavola. Molti tifosi della Juventus, a sorpresa, stanno continuando a dare contro all’ex attaccante.