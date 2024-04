Inter Torino: prima terna arbitrale tutta al femminile in Serie A

Inter Torino sarà la prima partita di Serie A arbitrata da una terna tutta femminile: due collaboratrici per Maria Sole Ferrieri Caputi

Toccherà a Maria Sole Ferrieri Caputi dirigere la partita tra l‘Inter scudettata e il Torino di Ivan Juric. L’arbitro, che sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, regalerà un momento storico nel calcio italiano.

Una terna tutta al femminile in una gara di Serie A, come già accaduto in passato in Serie B e anche in Coppa Italia, ma mai prima d’ora nella massima divisione italiana. Una storica prima volta per il nostro campionato e saranno proprio Inter e Torino a spalancare le porte a questa grossa novità.