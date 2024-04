Girona, duro scontro in allenamento: due calciatori in ospedale

Girona, brutto infortunio in allenamento, scontro violento testa contro testa tra due calciatori: entrambi in ambulanza

Brutte notizie per il Girona. La squadra di Michel, durante l’allenamento in vista della prossima sfida contro il Las Palmas – con la possibilità di scavalcare il Barcellona in classifica – rischia di perdere due giocatori.

Juanpe e Yan Couto hanno avuto un brutto scontro, colpendosi vicendevolmente in testa. I due sono stati portati in ospedale e l’allenamento è stato sospeso subito dopo.