Inter, le richieste di Inzaghi per il rinnovo: altri due colpi

Simone Inzaghi e il rinnovo, un argomento che dopo la conquista dello Scudetto torna di moda. Ecco le ultime

Archiviato il discorso Scudetto per l‘Inter, si comincia a dare un occhio anche lontano dal rettangolo verde. Se Zielinski e Taremi sono praticamente solo da ufficializzare, i neroazzurri hanno altri pensieri.

Come per esempio, secondo quanto riporta gazzetta.it, il rinnovo di Simone Inzaghi. L’Inter incontrerà l’entourage del tecnico per rinnovare il contratto che attualmente è in scadenza a giugno del 2025.

Sulla volontà dell’allenatore non ci sono dubbi, ma ci sono due richieste per migliorare ulteriormente la rosa ovvero un difensore e un altro attaccante bravo nel dribbling.