Roma, corsa a due per il nuovo DS: Burdisso e Modesto

Roma, deciso il futuro di De Rossi c’è da decidere il nuovo direttore sportivo: i due favoriti sono Modesto e Burdisso

Deciso il futuro di Daniele De Rossi la Roma adesso è al lavoro per la scelta del nuovo direttore sportivo. Come riportato da Tuttosport. I due nomi principali sono quelli di Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina che lascerà a fine stagione, e François Modesto del Monza.

L’argentino conosce l’ambiente, avendo giocato in giallorosso dal 2009 al 2014, mentre Modesto ha già lavorato con la CEO Lina Souloukou all’Olympiakos. Per quanto riguarda Burdisso, Sky Sport ha fatto sapere che non ha ancora avuto contatti con i giallorossi.