Bianconero dal 1983 al 1992, Stefano Tacconi si è scagliato contro l’arbitro Oliver e Pierluigi Collina il giorno dopo Real Madrid-Juventus: ecco le sue parole in esclusiva a Juventus News 24

Il contatto tra Lucas Vazquez e Benatia al 93′ di Real Madrid-Juventus continua a fare discutere. Il penalty assegnato dall’arbitro Oliver ha consentito ai Blancos di siglare l’1-3 allo scadere e di passare così il turno ai danni dei bianconeri. La rabbia in casa Juve è tanta e Stefano Tacconi, idolo dei tifosi bianconeri, ci è andato giù pesante contro l’arbitro Oliver, ma anche contro Pierluigi Collina.

Intervistato da Juventusnews24.com in esclusiva, Tacconi ha parlato così dell’espulsione di Gigi Buffon: «Cosa avrei fatto al posto di Buffon? Molto semplice. Gigi, che è una persona dal valore immenso, ma ha sbagliato. Io al suo posto avrei spaccato la faccia a Oliver, giuro. Non si può dare un rigore del genere, non si può arbitrare con quella presunzione. Hanno deciso a tavolino che la Juve doveva essere eliminata. E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo». E sull’assenza del Var ha le idee chiare: «E’ tutta colpa di Collina, se ne dovrebbe andare a f….».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA A STEFANO TACCONI SU JUVENTUSNEWS24.COM