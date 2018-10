Cori contro Napoli: la tifoseria juventina si spacca in due

I cori discriminatori contro Napoli hanno diviso in due la tifoseria bianconera tra chi era favorevole e chi no

Durante il match contro il Napoli di Ancelotti, l’Allianz Stadium è stato nuovamente teatro di cori vergognosi verso il capoluogo campano e i suoi abitanti. I cori sono costati un turno di chiusura al settore dello Stadium, come decretato dal Giudice Sportivo. Ma le polemiche non si fermano qui. Colpa di una lite social dalle conseguenze imprevedibili tra uno dei gruppi organizzati storici, Tradizione, e i nuovi arrivati in curva bianconera, i True Boys. Come riporta La Stampa, una fazione questa composta da sostenitori di origini partenopee e che già alla vigilia della grande sfida avrebbe invitato i compagni di tifo ad astenersi dal rivolgere i soliti canti inneggianti al Vesuvio.

Appello che è rimasto ovviamente inascoltato e che ha dato vita ad una dura battaglia sui social tra i due gruppi. Da una parte, Tradizione ha utilizzato questo pretesto per porre una questione sulla presenza dei True Boys in Curva Sud: «Noi non riconosciamo i True Boys e tanto meno hanno uno striscione», che prontamente hanno replicato: «Chi si credono di essere lassù? Non comandano loro, solo perché sono a Torino. C’hanno da accidere uno a uno se non vogliono farci andare in curva». Le preoccupazioni della Juventus e della polizia in primis sono rivolte a possibili disordini tra le due tifoserie.