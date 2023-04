Cori razzisti verso Lukaku, la Juve: «Al lavoro per trovare i responsabili»

Cori razzisti verso Lukaku, la Juve risponde con un comunicato dopo quanto avvenuto nella serata di ieri: la nota

La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha risposto così in merito ai cori razzisti all’indirizzo di Lukaku nel match giocato ieri sera contro l’Inter.

IL COMUNICATO – «Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i reponsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera .Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il ‘codice gradimento».