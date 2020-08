Corini: «Orgoglioso di rappresentare il Lecce. Abbiamo obiettivi importanti»

Eugenio Corini, neo tecnico del Lecce, si presenta in conferenza stampa. Le parole del nuovo allenatore giallorosso

Giorno di conferenza stampa per Eugenio Corini. Il nuovo tecnico del Lecce si è presentato così.

LECCE – «Sono orgoglioso di rappresentare questa grande società e questa grande piazza. È stato tutto molto veloce. La chiamata è durata a lungo anche se non c’erano gli accordi. In quel momento, però, sapevo di voler venire qui. Poi abbiamo parlato della costruzione, delle caratteristiche e del resto. Ho avuto modo di parlare con il Presidente e di andare a cena. Ho capito subito che c’era sinergia. Gli obiettivi sono importanti ma devono essere costruiti giorno per giorno. Da oggi sono pronto a lavorare per fare le fortune della società».

CHIAMATA – «Non mi aspettavo la chiamata del Lecce perché il Lecce aveva già il suo allenatore. Da quando ho saputo dell’esonero, ho pensato che il Lecce mi avrebbe chiamato. Tra le tante, speravo che fosse proprio il Lecce a chiamarmi. Il lavoro di Liverani è stato un grande lavoro. La progettualità è proprio lo strumento per arrivare a fare calcio a lungo termine. Ho accettato perché questa è stata una grandissima proposta. Si lavora per principi di gioco e per struttura tattica. I giocatori però faranno la differenza. Faremo un 433, nella nostra squadra ci sono giocatori di assoluto valore. Ai ragazzi dirò che per restare servirà il nostro stesso entusiasmo. Ho bisogno di ragazzi che credano in quello che facciamo. L’empatia è necessaria e i ragazzi ci devono credere».