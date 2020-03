Coronavirus, B. Johnson: «Sì agli eventi sportivi, per ora» – VIDEO

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson per il momento non ferma il calcio e le manifestazioni sportive

Boris Johnson, primo ministro britannico, ha deciso che per il momento le manifestazioni sportive proseguiranno normalmente. Le parole del premier nel corso di una conferenza stampa.

«Per quanto riguarda gli eventi sportivi e le manifestazioni credo che sia molto importante farci guidare dalla scienza. Al momento non ci sono motivazioni epidemiologiche o mediche per vietarle. Potremmo decidere di andare avanti in questa direzione».