Coronavirus, morto Pape Diouf: è stato presidente del Marsiglia

È morto Pape Diouf, ex presidente del Marsiglia: la scomparsa dell’ex dirigente calcistico è avvenuta a causa del Coronavirus

A soli 68 anni è scomparso Pape Diouf, ex presidente del Marsiglia. A confermare la scomparsa dell’ex giornalista, agente e dirigente calcistico è stato il canale televisivo pubblico del Senegal, RTS.

Diouf era ricoverato in ospedale a Dakar a causa del Coronavirus. Sarebbe dovuto rientrare a Nizza per essere curato, ma non c’è stato tempo. L’ex presidente fu alla guida del club francese dal 2005 al 2009.