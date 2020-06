Coronavirus, tre positivi nella Dinamo Mosca: gara con il Krasnodar rinviata

Positivi al coronavirus anche nella Dinamo Mosca. Sono tre infatti i giocatori che hanno contratto il Covid-19

Nuovi casi di Covid-19 in Russia. Dopo alcuni calciatori del Rostov anche tra le file della Dinamo Mosca si annoverano tre positivi. Come confermato dai media russi e dalla società della capitale i calciatori positivi sono: Sebastien Szymanski, Charles Kaborè e Clinton N’Jie.

Per questo motivo la sfida con il Krasnodar è stata rinviata al 16 luglio. I tre positivi si trovano in quarantena mentre il resto della squadra e lo staff tecnico sono stati messi in isolamento.