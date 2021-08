Correa Inter, stanziato il budget per l’attaccante: sforzo di Zhang

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno stanziato il budget per arrivare al nuovo attaccante. Si tratta con la Lazio per Correa

Prima della chiusura del calciomercato, l’Inter batterà un altro colpo in attacco dopo la cessione al Chelsea di Romelu Lukaku. I nomi sulla lista di Marotta sono ormai ridotti a due: Correa e Thuram, con l’infortunio del francese che ha fatto balzare in pole position l’argentino.

E per il calciatore della Lazio, come riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe già stanziato il budget da spendere: ovvero 30 milioni di euro. Una cifra, però, che al momento non accontenterebbe i biancocelesti che chiedono almeno 35 milioni più bonus. Ma favorire la trattativa potrebbe essere la volontà di Correa di trasferirsi in nerazzurro.

