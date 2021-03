Crotone, Cosmi: «Gattuso, critiche ingiuste. Ounas? Nessuna colpa»

Serse Cosmi ha parlato in vista della sfida di campionato contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone su Ounas e Gattuso

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Le sue parole verso il Napoli.

OUNAS – «Da quando sono arrivato io a Crotone ha giocato il 50 percento delle partite, dimostrando di essere in grado di fare giocate importanti. Oltre al fatto che a Napoli c’era una concorrenza prestigiosa, posso dire che è stata anche colpa sua se finora non è riuscito a imporsi in azzurro».

GATTUSO – «E’ stato criticato ingiustamente, nessun allenatore al mondo può incidere suo risultati quando gli mancano tanti giocatori. Adesso ha recuperato quasi tutti gli elementi e sta dimostrando di poter rispondere alle ambizioni della piazza, non a quelle esagerate però, come è successo a inizio campionato».