Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter e la retrocessione matematica in Serie B.

«Dispiace che questa squadra ha dei valori e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi forse sono utopici per una squadra che deve salvarsi. Inevitabilmente c’è stata la situazione di dover giocare un calcio che ha degli interpreti distanti dal mio calcio perchè ci sono degli errori che una squadra che lotta per non retrocedere non può commettere. Magari qualcuno è contento di aver perso solo 2-0 contro la squadra che vince il titolo, ma per me è una cosa distante. Mi sono detto di voler aspettare la fine del campionato per decidere il mio futuro, non voglio di certo fare un campionato per consentire l’eutanasia ad una squadra».