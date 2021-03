Cosmi: «Il punto con la Lazio avrebbe aiutato ma non possiamo abbatterci»

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue parole

CLASSIFICA – «Il punto non avrebbe stravolto la nostra classifica, ma avrebbe dato un’ennesima boccata di ossigeno e di autostima a cui aveva contribuito la vittoria col Toro. Il punto con la Lazio avrebbe aiutato, ma non possiamo abbatterci. Domani riposiamo e da lunedì ci rimettiamo sotto con il nostro campionato. Ho visto i miei ragazzi delusi e penso che non meritavano questo risultato. Lo accettiamo con sportività e adesso c’è solo da riposare e da rimettersi in gioco. Abbiamo preso l’impegno di ridare dignità ai nostri tifosi e alla nostra squadra».