Cosmi rivendica il diritto alla blasfemia: «Siamo un Paese laico?» – VIDEO

Serse Cosmi, squalificato nel match contro la Lazio per blasfemia, ha parlato in conferenza stampa proprio a proposito della sua squalifica

«Il fatto che tu, anche rientrando nel tuo spogliatoio, non possa lasciarti andare, significa che si è stravolto completamente tutto. Mi auguro che si ritorni presto a prendere in considerazione questo tipo di normativa per quello che riguarda la parola blasfema. Fino a prova contraria, viviamo in uno stato laico. Ci sarebbe da parlare anche nel contenuto della norma, non lo voglio fare altrimenti entrano in gioco tutte le associazioni clericali dell’universo. O modificano le norme o modificano le persone che stanno vicino dentro gli spogliatoi».