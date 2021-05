Crotone, Cosmi: «Potevamo mollare. Simy? Dipende da dove andrà»

Serse Cosmi analizza il pareggio contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico del Benevento dopo la gara

Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Benevento.

LA GARA – «Siamo stati in gara in partite contro Inter, Lazio, Spezia. Abbiamo giocato alla pari con tutti, abbiamo onorato il campionato sempre. Oggi c’erano tutti i presupposti per poter mollare, nessuno avrebbe potuto dire niente. Festa è stato bravo in diverse occasioni, sono stati decisivi i cambi».

SIMY – «Simy è quello che avete visto oggi, un realizzatore spietato in area. Ma è anche quello contro il Verona che ha giocato per la squadra. Deve raggiungere un mix ed è da Serie A. Dipende da dove andrà e come verrà utilizzato».

FUTURO – «Dipende da quello che vorrà il Crotone. Sono pronto ad accettare tutte le decisioni, manca una giornata e a fine campionato ci siamo ripromessi di incontrarci».