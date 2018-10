Costacurta non ha dubbi: «Napoli obbligato a vincere. Brave Juve e Roma»

In una lunga intervista a TeleRadioStereo, l’ex giocatore Alessandro Costacurta ha parlato della situazione in Champions delle italiane e di Lorenzo Pellegrini

L’ex giocatore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Costacurta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TeleRadioStereo. L’ex bandiera rossonera ha iniziato commentando le due partite di Champions League giocate ieri da Roma e Juventus: «Entrambi le formazioni hanno dato una bellissima impressione di professionalità e attenzione che in una competizione simile sono fondamentali. I due successi inoltre faranno crescere il nostro ranking tra due anni. Roma e Juve hanno affrontato due impegni non proibitivi, quelle di Napoli ed Inter, rispettivamente contro Liverpool e PSV sono le più difficili».

Costacurta poi si è poi concentrato sul Napoli affermando: «I partenopei sono all’ultima spiaggia e la partita di questa sera sarà decisiva. La formazione di Ancelotti ha sbagliato a Belgrado pareggiando contro la Stella Rossa, quelle sono partite che ai gironi devi vincere. Il tecnico, uno che in Champions ha vinto tanto, dovrà preparare bene la partita contro il Liverpool di Klopp che in questi ultimi anni ha fatto bene».

Infine l’ex giocatore ha parlato di uno dei suoi talenti preferiti il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini: «Il giallorosso, a mio avviso, è il prospetto italiano più forte. Quelli più “belli” da vedere giocare ora sono Bernardeschi e Chiesa, ma Pellegrini nelle ultime due partite ha fatto cose pazzesche in un ruolo che per lui è perfetto perché ha un tempo di inserimento e una voglia di inserirsi che non ha nessuno in Italia, se non nel Mondo. Il centrocampista della Roma è come una punta aggiunta in grado di rubare palloni e rincorrere gli avversari come faceva Gattuso».