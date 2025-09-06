Adani elogia la Cremonese: «Storia meravigliosa. Ecco perché è tutto nel segno di Vialli» - Calcio News 24

Cremonese, Adani elogia la squadra: “Vialli avrebbe sorriso per quella rovesciata”

Daniele Adani ha voluto celebrare il momento straordinario della Cremonese, tornata protagonista in Serie A con prestazioni convincenti e un’identità chiara. Intervenuto a “Viva El Futbol”, l’ex difensore e attuale opinionista ha lodato la squadra grigiorossa, ricordando anche uno dei suoi simboli più amati: Gianluca Vialli.

«C’è stata un po’ di letteratura attorno al gol in rovesciata di Bonazzoli – ha dichiarato Adani – Un gesto tecnico magnifico, che ha fatto emozionare tutti, specialmente pensando a un grande cremonese come Vialli. Era un maestro di queste sforbiciate, con quel corpo bilanciato, potente e armonioso. Gli venivano naturali». Un riferimento non solo tecnico, ma anche emotivo, che lega il passato glorioso della Cremonese al suo presente ricco di ambizione.

Adani non si è limitato a commentare il singolo gesto tecnico, ma ha voluto sottolineare anche la solidità del progetto. «Ho visto una grande Cremonese contro un Milan disastroso. Una squadra compatta, aggressiva, determinata. Non è stata solo una prestazione isolata: si è ripetuta anche contro il Sassuolo, dove è riuscita a reagire dopo essere stata rimontata».

Il momento dei grigiorossi è infatti sotto gli occhi di tutti: una squadra in fiducia, che non solo sta conquistando punti pesanti, ma che ha anche trovato un equilibrio tattico capace di mettere in difficoltà avversari blasonati. Secondo Adani, il merito è anche di una società che ha saputo costruire un progetto solido, valorizzando giovani, talenti e inserendo con intelligenza profili esperti.

A rendere il tutto ancora più entusiasmante è l’annuncio imminente dell’arrivo di Jamie Vardy, storico attaccante del Leicester e protagonista della favola in Premier League. «Adesso arriva Vardy – ha aggiunto Adani – questo è un bentornato in Serie A con il primato in classifica meritato». Un colpo a sorpresa che potrebbe alzare ulteriormente l’asticella della Cremonese, sia in termini di ambizione che di visibilità internazionale.

Il ritorno in Serie A della Cremonese non è dunque un semplice passaggio: è un progetto che prende forma, che entusiasma i tifosi e che conquista anche osservatori attenti come Lele Adani. E con Vardy in arrivo, il meglio potrebbe ancora dover venire.