Cremonese, Carnesecchi: «L’infortunio un opportunità per crescere»

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, ha parlato dell’infortunio che lo ha tenuto fermo in avvio di stagione

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Carnesecchi ha parlato dell’infortunio patito alla spalla. Di seguito le parole del portiere della Cremonese

PAURA DI NON TORNARE AL TOP – «Nei primi dieci giorni dopo che è successo si. Vedevo davanti a me tanti mesi di inattività. Però poi l’ho presa come una opportunità per crescere. Così mi sono messo sotto lavorando 8-10 ore al giorno durante la riabilitazione».

IL GIOCATORE CHE PIÙ LO HA IMPRESSIONATO – «Sandro Tonali. Lo conosco bene, ci siamo incrociati spesso nelle nazionali giovanili: è un giocatore completo».