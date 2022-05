Cremonese, previsti nuovi contatti con Alvini

La Cremonese ha scelto Alvini per la panchina e anche in giornata proseguiranno i contatti per trovare l’accordo

Dopo l’addio di Pecchia in casa Cremonese è tempo di accelerare per la ricerca di un nuovo allenatore.

nella lista di Braida e del presidente Arvedi sarebbe sempre in cima alla lista Alvini. Nonostante ci siano stati altri profili messi sotto la lente come quelli di Zanetti e Andreazzoli, la proprietà è decisa a puntare sul tecnico del Perugia. Previsti nuovi incontri per oggi con l’allenatore per trovare un accordo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.