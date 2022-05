Cremonese, Braida sceglie Alvini per la panchina

Dopo l’addio di Pecchia, in casa Cremonese è tempo di sciogliere i dubbi sul prossimo allenatore: Bradi sceglie Alvini

La Cremonese deve correre ai ripari per sostituire Pecchia, dimissionario sulla panchina dei grigiorossi. Per la prossima stagione in Serie A Braida ha scelto il possibile nome.

Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe Alvini il prescelto dal direttore della Cremonese. Lui che prima ha guidato la Reggiana in B un paio di stagioni fa e quest’anno con il Perugia ha centrato i playoff. Un profilo interessante che sarebbe alla sua prima panchina nella massima serie.