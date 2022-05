Cremonese, Pecchia: «Annata estenuante. Futuro? C'è tempo per pensarci...»

L’allenatore della Cremonese Pecchia ha parlato del percorso in grigiorosso e del suo futuro dopo la promozione in Serie A

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato del suo percorso in grigiorosso e del suo futuro dopo la promozione in Serie A.

PERCORSO – «Era un momento particolare e difficile, io ho solo cercato di ridare fiducia alla squadra perché le potenzialità c’erano tutte, andavano semplicemente scoperte. La Cremonese allora era come una bella pianta che aveva bisogno d’acqua. Sapevo che era una sfida difficile ma mi ha aiutato molto l’ambiente, umile e fertile, e anche per questo tutto ha girato per il verso giusto fin da subito. Partendo quasi dal fondo, sfiorammo i playoff, la media era quella, più o meno. Ma l’obiettivo era mantenere la categoria, pensavamo solo a fare i punti per salvarci perché la situazione all’inizio era molto difficile e aveva spaventato tutti».

FUTURO – «C’è tempo per pensarci, è stata un’annata estenuante. Dio provvede, ci attende un altro lungo percorso. Ma al momento non lo so neanche io, e non voglio pensarci, preferisco ancora godermi la gioia della promozione».