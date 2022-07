Cremonese, Braida ha chiuso il colpo Quagliata: il terzino in Italia per le visite mediche

Giacomo Quagliata è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia della Cremonese: il terzino è arrivato in Italia per le visite mediche

Le sue prime dichiarazioni arrivato in Italia ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: «Molto felice per l’arrivo in Serie A. Il primo obiettivo è l’esordio poi si vedrà».