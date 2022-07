Cremonese, Quagliata nel mirino: è il sostituto di Valeri? Lo scenario

La Cremonese avrebbe nel mirino il suo sostituto di Valeri, che piace alla Lazio. I grigiorossi sulle tracce di Quagliata

La Cremonese guarda in Olanda per rinforzare la fascia sinistra, visto l’interesse sempre vivo della Lazio per Valeri. Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, i grigiorossi avrebbero messo gli occhi su Giacomo Quagliata terzino mancino in forza agli olandesi dell’Heracles.

Sull’azzurro c’è l’interesse anche del Feyenoord, ma al momento li grigiorossi sarebbero in vantaggio anche per la voglia del calciatore di tornare in Italia.