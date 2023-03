Criscitiello: «Malta vale un club di Serie C, l’Italia ha vinto male»

Michele Criscitiello ha analizzato la vittoria dell’Italia contro Malta nella seconda giornata di qualificazioni ad Euro 2024

Michele Criscitiello, negli studi di Sportitalia, ha così analizzato gli ultimi impegni dell’Italia.

LE PAROLE – «Per quanto mi riguarda, l’Italia con l’Inghilterra ha dimostrato di essere nettamente inferiore. Hai perso con un risultato bugiardo, il 2-1 va stretto agli inglesi. Poi hai vinto contro Malta che è una Nazionale che rispecchia i valori di una squadra di Serie C. Hai vinto ma male, il 2-0 è un risultato striminzito. Retegui? Qui nessuno ha detto che non andava convocato perchè è scarso, non ci sta perchè magari tarpa le ali ad altri giocatori invece più giovani».