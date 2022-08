Criscito annuncia: «Quando smetterò col Toronto, smetterò con calcio»

Il neo terzino del Toronto Criscito ha annunciato che quella canadese sarà la sua ultime esperienza da calciatore

Domenico Criscito, passato questa estate al Toronto in MLS, in una intervista a Tuttosport ha rivelato che quella canadese sarà la sua ultima esperienza da calciatore.

TORONTO – «Sono a fine carriera, chiudiamola così. Il giorno che smetterò di giocare con Toronto smetterò con il calcio. Quando ho scelto la MIs l’ho fatto perché volevo vivere ancora una esperienza diversa e formativa, per me e pure per i miei. I soldi non c’entrano: il mio ingaggio è esattamente uguale a quello che percepivo al Genoa».

INSIGNE – «Giocare con un amicone, un ‘frat-m’, un fratello vero come Insigne aiuta e molto anche in campo. Conosco Lorenzo da tanti anni, ma non avevamo mai avuto la fortuna di giocare insieme se non in Nazionale. Abbiamo realizzato questo nostro desiderio, vestire la maglia dello stesso club: in campo ci capiamo, io so cosa vuole, lui sa a perfezione quali sono i miei desideri calcistici. Ci troviamo a occhi chiusi, ci intendiamo a meraviglia, parliamo la stessa lingua. E mica solo in campo, pure fuori».