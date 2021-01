Crisi Cagliari, Nainggolan scalda i motori: subito in campo?

Il Cagliari deve cambiare marcia e per farlo Di Francesco potrebbe affidarsi subito a Nainggolan

Cagliari-Benevento è ormai alle porte. Eusebio Di Francesco e i suoi uomini devono fare i conti con un rendimento altamente discontinuo e poco soddisfacente che trova riflesso anche nella classifica della Serie A. Impossibile non farci caso e far finta che questa non metta paura. Sono tante le questioni in ballo in questo momento: la squadra non riesce a vincere dal 7 novembre e in queste otto sfide ha portato a casa soltanto quattro punti, frutto dei pareggi con lo Spezia, l’Udinese, il Verona e il Parma. Basterà la presenza di Radja Nainggolan per risollevare una squadra dall’orgoglio ferito?

IN BALLO – La pesantissima sconfitta di domenica contro il Napoli ha evidenziato, ancora una volta, le tante fragilità del Cagliari: la difesa non è compatta, non riesce a bloccare l’avversario, a centrocampo si fa fatica ad ingranare e si concede troppo spazio ai tiratori, l’attacco è intermittente da troppo tempo e solo Joao Pedro si dimostra in grado di saper sbloccare una partita.