Cristiano Ronaldo nella storia (ancora una volta): più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Numeri mostruosi dell’alieno portoghese

Cristiano Ronaldo è entrato nella storia: segnati più di 500 gol dopo i 30 anni, è il primo giocatore a riuscirci! Tutti i numeri

Se il calcio fosse una sceneggiatura di fantascienza, Cristiano Ronaldo ne sarebbe l’indiscusso protagonista alieno. A 41 anni appena compiuti, il capitano dell’Al-Nassr ha infranto l’ennesimo muro della sua strabiliante carriera, raggiungendo vette statistiche mai esplorate prima nella storia di questo sport.

La notte dei record: doppietta e vittoria schiacciante

La cornice dell’ultima impresa è la netta vittoria per 4-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Hazem. In un match dominato dal primo all’ultimo minuto, Ronaldo ha trascinato i compagni mettendo a segno una spettacolare doppietta.

Due reti che non hanno solo garantito i tre punti alla sua squadra, ma che hanno un peso specifico immenso per le statistiche individuali del fuoriclasse lusitano. Con queste due marcature, infatti, il numero 7 è diventato ufficialmente il primo calciatore della storia a superare quota 500 gol segnati dopo aver compiuto il trentesimo anno di età.

I numeri di un fenomeno senza tempo

Per comprendere la reale portata di questo record, basta analizzare la distribuzione delle reti nell’arco dell’intera carriera di CR7. Le statistiche evidenziano un’incredibile accelerazione realizzativa nella seconda fase della sua vita sportiva, proprio quella in cui la stragrande maggioranza dei calciatori inizia la parabola discendente:

Reti prima dei 30 anni: 463

463 Reti dopo i 30 anni: 501

Questi dati certificano come Cristiano Ronaldo abbia saputo evolvere in modo chirurgico il proprio stile di gioco nel corso degli anni. Da ala dribblomane e scattante nei primi anni al Manchester United e al Real Madrid, si è trasformato nel terminale offensivo perfetto, ottimizzando le energie e capitalizzando ogni singola occasione all’interno dell’area di rigore.

Con un totale che vola ampiamente sopra le 960 reti, (964) l’obiettivo millenario — quota 1000 gol in carriera — appare oggi tutt’altro che un miraggio per l’alieno di Madeira.