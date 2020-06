Cristiano Ronaldo, l’uomo delle finali: in Coppa Italia cerca vendetta

Dopo aver perso la Supercoppa contro la Lazio, Cristiano Ronaldo è pronto a conquistare la Coppa Italia contro la Juve

Le immagini della Supercoppa persa contro la Lazio sono ancora impresse nella mente della Juve e soprattutto di Cristiano Ronaldo, uno che le finali è abituato a vincerle. Sono infatti 19 le reti messe a segno in 19 finali vinte con 3 diversi club, di cui 8 nelle ultime 8 con Real Madrid e Juve.

La Lazio, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha interrotto la striscia di 11 vittorie consecutive tra club e Nazionale. Adesso il portoghese vuole vincere la Coppa Italia: non ha intenzione di fallire per la seconda volta di fila, ma soprattutto vuole il trofeo che in bacheca manca.