Cristiano Ronaldo in Nazionale: probabile convocazione per Italia-Portogallo

Cristiano Ronaldo dovrebbe essere convocato dalla Nazionale portoghese per l’impegno con l’Italia in Nations League

Cristiano Ronaldo, sin qui, ha avuto occhi solo per la Juventus. Il portoghese è sceso in campo in ogni minuto della stagione in campionato e ha saltato solo la sfida di Champions League contro lo Young Boys e un’ora di Valencia-Juve causa cartellino rosso. Il giocatore portoghese ha detto di no, in pieno accordo con il ct Santos, al Portogallo. CR7 non è stato convocato a settembre e a ottobre per i match amichevoli e per i match di Nations League disputati dal suo Portogallo ma potrebbe tornare nell’elenco dei convocati molto presto.

Secondo Il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo dovrebbe essere convocato dal Portogallo a novembre. La nazionale portoghese, inserita nel gruppo dell’Italia in Nations League insieme alla Polonia, scenderà in campo il prossimo 17 November a San Siro per affrontare l’Italia di Roberto Mancini. Una sfida importante che potrebbe clamorosamente regalare il primo posto agli azzurri (prima della Polonia a un passo dalla retrocessione) ma per chiudere al primo posto servirà anche la vittoria della Polonia nell’ultimo match contro i portoghesi. Possibile un doppio impegno ravvicinato a San Siro per Ronaldo: domenica 11 in campo in Milan-Juventus, sabato 17 in campo in Italia-Portogallo.