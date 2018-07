Juve, il tesoretto per CR7: 300 milioni dalle cessioni

La Juventus non lavora solo sul colpo Cristiano Ronaldo ma pensa anche alle cessioni: in arrivo un tesoretto da 300 milioni

Cristiano Ronaldo può vestire la maglia della Juventus ma in tanti potrebbero sfilarsi la maglia bianconera anche per finanziare il colpaccio CR7. Il fenomeno portoghese è un colpo da 350-360 milioni, tra costo dell’ingaggio e costo del cartellino e la Juventus avrà bisogno di nuovi introiti, non solo dal punto di vista commerciale. Gonzalo Higuain è il candidato numero uno a lasciare la Vecchia Signora. Il Pipita, insieme a Daniele Rugani, potrebbero seguire Maurizio Sarri nella nuova avventura al Chelsea e la Juve potrebbe incassare 100 milioni di euro.

Anche Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus. Il terzino sinistro piace a Manchester United e PSG e potrebbe portare nelle casse 40-50 milioni di euro. Altri 25 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione di Medhi Benatia: Marsiglia e Borussia Dortmund le più interessate. Possibile addio anche per Claudio Marchisio (potrebbe portare 10 milioni ma potrebbe anche rescindere). Futuro in bilico per Miralem Pjanic: la Juve non vorrebbe cederlo ma se dovessero arrivare 80-100 milioni, tutto potrebbe cambiare. Via anche Marko Pjaca, promesso sposo della Fiorentina, per 25 milioni, tra prestito e riscatto. Sirene inglesi invece per Sturaro: possibile affare da 20 milioni.