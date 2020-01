Cristiano Ronaldo non si ferma: settima volta a segno consecutivamente

Cristiano Ronaldo è andato a segno anche contro il Parma, settima partita consecutiva in Serie A: è la prima volta

Cristiano Ronaldo ha segnato anche contro il Parma. Il fenomeno portoghese sta vivendo uno stato di forma strepitoso che sta portando grossi benefici a tutta la Juve. Con la rete agli emiliani sono sette le gare in cui è andato a segno CR7.

Per Ronldo è un record personale: infatti, in Italia, non era mai accaduto all’attaccante. Si tratta di una statistica importante anche per la Juve: infatti, l’ultimo giocatore a riusci con la maglia bianconera fu Trezeguet nel dicembre 2005 (9 reti).