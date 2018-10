Ronaldo e il caso di stupro: il comunicato della Juventus

La società bianconera ha pubblicato su Twitter un comunicato in difesa della professionalità di Cristiano Ronaldo dopo lo scandalo stupro

Cristiano Ronaldo è nel centro di una bufera che rischia di influenzare quantomeno la sua stagione, se non la sua futura carriera. Le accuse di stupro ai danni di Kathryn Mayorga nel 2009 a Las Vegas hanno scosso il campione portoghese e il suo mondo. Sia Save The Children che la EA Sports rischiano di annullare i contratti di sponsorizzazione con CR7, e lo stesso fuoriclasse si è espresso sui social per smentire tutto.

Poco fa, anche la Juventus ha voluto mostrare vicinanza al suo attaccante. La società ha infatti pubblicato un comunicato ufficiale a difesa di CR7: «Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione». Una vicenda complicata per i bianconeri e per lo stesso portoghese, che sembra tutto tranne che vicina dal concludersi.

.@Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2018