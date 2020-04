Cristiano Ronaldo via dalla Juventus a fine stagione? Le ultime

Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus al termine della stagione e cambiare club in estate? La verità sul caso CR7

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: ecco le sue dichiarazioni sul futuro dell’attaccante della Juventus.

«Cristiano Ronaldo via dalla Juve a fine stagione? Se ne parlava verso dicembre-gennaio, c’erano voci su offerte importanti, poi sono andate via scemando. Segnali non ce ne sono, ma il mercato è molto lontano. Pensare a una partenza di CR7 porta a pensare anche ai costi in un calcio che sta perdendo tanto in tutti i settori. Spese di questo tipo sono un po’ difficili ad oggi».