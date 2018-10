Croazia-Inghilterra 0-0: risultato e diretta live – Nations League 2018/2019

Croazia-Inghilterra, Nations League 2018/2019: diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca in tempo reale Uefa Nations League 2018/2019

Confermata la formazione di Dalic che manda in campo la squadra schierata con il 4-2-3-1 con Kramaric unica punta sostenuta dai tre trequartisti Rebic, Modric e Perisic. Qualche sorpresa invece nell’undici iniziale dell’Inghilterra con Southgate che trasforma il 3-5-2 divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica in 3-4-3 più offensivo con Chilwell al debutto assoluto con la maglia dei Tre Leoni.

Croazia-Inghilterra: 0-0: tabellino

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. Allenatore: Dalic.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Walker, Barkley, Henderson, Chilwell; Sterling, Kane, Rashford. Allenatore: Southgate.

AMMONITI: 8′ Henderson (ING), 25′ Kovacic (Cro)

Croazia-Inghilterra: diretta live e sintesi

37′ CI PROVA LA CROAZIA:Pivaric sfonda sulla sinistra e mette dentro un buon pallone per Kramaric che conclude al volo con il piattone, Pickford blocca la sfera in due tempi.

34′ Modric mette in mezzo una punizione dalla trequarti, la difesa inglese è ben piazzata e allontana il pallone.

31′ Le Squadre non riescono a trovare gli spazi giusti per colpire l’avversario.

28’ Ritmi molto bassi allo Stadion HNK Rijeka con le squadre ancora inchiodate sullo 0-0.

25’ Ammonito Kovacic per un brutto fallo su Rashford.

23′ Henderson cerca il lancio lungo verso Rashford, si alza la bandierina per segnalare il fuorigioco dell’attaccante inglese.

20′ ANCORA CROAZIA: Rebic prova la conclusione da fuori area, la palla termina di poco sopra la traversa.

19′ PALLA GOL PER LA CROAZIA: Palla al centro sugli sviluppi di un corner, girata di Perisic all’altezza del dischetto del calcio di rigore, respinge la difesa inglese.

18′ Cross di Modric verso il centro, Walker allontana e mette in corner.

15′ Punizione per la Croazia di cui si incarica Modric, calcio piazzato battuto male, ripartono i Tre Leoni.

12′ OCCASIONE INGHILTERRA: Su un cross basso dalla sinistra, grande anticipo di Jedvaj su Sterling che da due passi stava per insaccare il pallone alle spalle di Livakovic.

8’ Cartellino giallo per Henderson che atterra irregolarmente Rakitic

7′ Fase di studio tra le due nazionali con il possesso palla passato ai padroni di casa.

4′ Possesso palla della squadra ospite che non riesce a trovare spazio tra le linee difensive della Croazia.

1′ Inizia la gara tra Croazia ed Inghilterra.

Squadre in campo, a breve il calcio d’inizio.

A breve il calcio d’inizio della sfida tra Croazia ed Inghilterra allo Stadion HNK Rijeka, gara valida per il quarto gruppo della Nations League. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Croazia-Inghilterra.

Croazia-Inghilterra: formazioni ufficiali

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. A disposizione: Letica, Sluga, Bartolec, Milic, Mitrovic, Badelj, Bradaric, Pasalic, Rog, Livaja, Pjaca, Santini. Allenatore: Dalic.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Walker, Barkley, Henderson, Chilwell; Sterling, Kane, Rashford. A disposizione: Butland, Alexander-Arnold, Rose, Shaw, Tarkowski, Gomez, Winks, Chillwell, Chalobah, Maddison, Bettinelli Sancho, Welbeck. Allenatore: Southgate.

Croazia-Inghilterra: probabili formazioni e pre-partita

La Uefa Nations League entra nel vivo per le Nazionali europee che si sfidano per assicurarsi un posto al prossimo Europeo. Una delle sfide più interessanti della terza giornata della nuova competizione è sicuramente quella tra Croazia ed Inghilterra che si ritrovano di fronte dopo la semifinale del Mondiale. Le due nazionali, difatti, si sono giocate un posto nella finale in una partita molto combattuta decisa solo ai supplementari da una rete di Mario Mandzukic al 109’ dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Stasera, dunque, si sfideranno la seconda e la quarta classificata all’ultimo Mondiale a caccia di punti nel girone 4 della Nations League che vede il dominio assoluto della Spagna. Gli iberici hanno, difatti, conquistato due vittorie su due lasciando Croazia ed Inghilterra a 0 punti battendole rispettivamente 6-0 e 2-1.

Entrambe le Nazionali sono a caccia di punti per evitare la retrocessione in League B, dato che all’esordio nella nuova competizione hanno entrambe subito una sconfitta con la Spagna. La gara di stasera, dunque, rappresenta quasi un crocevia per entrambe le squadra che non vogliono evitare la retrocessione. Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha dovuto fronteggiare un’emergenza infortuni che lo ha privato di diverse pedine come Brozovic, L. Kalinic e Vrsaljko. Dalic non rinuncia, però, al suo 4-2-3-1 con Livakovic in porta dietro la linea difensiva composta da Jedvaj, Lovren, Vida e Pivaric. A centrocampo davanti la difesa ci saranno i titolarissimi Rakitic e Kovacic, mentre a supporto dell’unica punta Kramaric ci saranno Rebic, Modric e Perisic. L’Inghilterra dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con la stessa retroguardia che ha sfidato la Spagna composta da Gomez, Stones e Maguire. A centrocampo molti cambi rispetto alla precedente gara ad esclusione di Henderson e Trippier a cui saranno affiancati molto probabilmente Dier, Barkley, Sterling. Infine la coppia offensiva dovrebbe rimanere invariata con Rashford accanto a capitan Kane.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. A disposizione: Letica, Sluga, Bartolec, Milic, Mitrovic, Badelj, Bradaric, Pasalic, Rog, Livaja, Pjaca, Santini. Allenatore: Dalic.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Gomez, Stones, Maguire; Trippier, Barkley, Henderson, Dier, Sterling; Rashford, Kane. A disposizione: Butland, Alexander-Arnold, Rose, Shaw, Tarkowski, Walker, Winks, Chillwell, Chalobah, Maddison, Sancho, Welbeck. Allenatore: Southgate.

Croazia-Inghilterra: i precedenti del match

Il precedente più recente tra Croazia ed Inghilterra è quello disputato al Mondiale di Russia a luglio nella semifinale che ha regalato la gioia calcistica più grande nella storia ai Vatreni, usciti vincenti 2-1 dopo i tempi supplementari, mai arrivati in una finale così importante. Quello in Russia è stato il primo scontro tra le due squadre in un Mondiale, dato che prima di luglio si erano affrontate solo nelle qualificazioni ed una volta durante un Europeo, nel 2008 in Portogallo terminato con la vittoria dei britannici per 4-2.

In totale gli incroci tra le due Nazionali sono 8 e vedono leggermente in vantaggio i Tre Leoni con 4 successi contro i 3 dei biancorossi, in una sola occasione si è registrato il pareggio. Anche per quanto riguarda il computo delle reti realizzate negli scontri diretti l’Inghilterra è avanti con un totale di 19 gol realizzati contro i 12 della Croazia.

Croazia-Inghilterra: l’arbitro del match

L’arbitro designato per la sfida Croazia-Inghilterra, valida per il gruppo 4 della Nations League, è il tedesco Felix Brych.

Croazia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Croazia-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv sulla piattaforma Eleven Sports.