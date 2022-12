Croazia, Perisic: «Non abbassiamo la testa proprio ora»

Croazia, Ivan Perisic carica la sua Nazionale in vista del match valevole per il terzo e quarto posto a Qatar 2022

Ivan Perisic carico per la finale terzo e quarto posto di Qatar 2022. Il messaggio social dell’esterno croato che carica la sua squadra.

IL MESSAGGIO – «Ma ora più che mai non possiamo abbassare la testa. Quello che ci aspetta è una battaglia per la quale siamo pronti, una battaglia per ciò che merita la nostra Croazia. Andiamo a prendere una medaglia!».