Ennesima sconfitta per il Crotone contro la Sampdoria. La squadra di Serse Cosmi è l’unica squadra dei top-5 campionati europei che non ha ancora recuperato un punto da situazione di svantaggio in questa stagione.

Nei suoi altri due anni in Serie A la squadra calabrese ne aveva sempre recuperati almeno cinque.