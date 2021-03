Crotone Bologna, record di ammonizioni in un singolo match: il dato

Il match dello Scida tra Crotone e Bologna ha stabilito il record di ammonizioni in un singolo match tra i primi 5 campionati in Europa

Piccolo record stabilito in Crotone-Bologna, match vinto in rimonta dagli uomini di Mihajlovic. Come riporta il sito specializzato WhoScored, nella sfida dello Scida sono stati sventolati ben 11 cartellini gialli. Eguagliato il record per il maggior numero di cartellini gialli in una singola partita nei primi cinque campionati europei di questa stagione.

I giocatori ammoniti sono stati: Cuomo, Dijks, Soumaoro, Dominguez, Petriccione, Djidji, Palacio, Soriano, Danilo, Skorupski, Golemic.