Crotone, chiesto Bonazzoli al Torino: tutti gli scenari

Il Crotone chiede Bonazzoli al Torino: tutti gli scenari di mercato che riguardano l’attaccante in prestito dalla Sampdoria

Federico Bonazzoli, in prestito dalla Sampdoria al Torino con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di alcuni obiettivi personali e di squadra, è entrato nel mirino del Crotone. Il club rossoblù è alla disperata ricerca di un calciatore che possa aumentare il potenziale offensivo della squadra e avrebbe pensato a Bonazzoli, come riporta Sky Sport.

L’attaccante non sta convincendo e il suo futuro potrebbe essere a un bivio: il Torino potrebbe decidere di interrompere il prestito con la Sampdoria e il calciatore tornerebbe a Genova per ripartire in prestito (ipotesi abbastanza difficile); i granata potrebbero esercitare il riscatto anticipato e poi girare in prestito l’attaccante (strada più plausibile).