Crotone, Cosmi: «Questa è una società seria, me ne hanno parlato bene tutti»

Serse Cosmi ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta del Crotone

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha risposto a un domanda&risposta su Instagram ai tifosi della squadra rossoblù.

SOCIETA SERIA – «Tutti mi hanno parlato molto bene del Crotone, sia come ambiente che come club. È una società seria, con persone serie che fanno calcio e non chiacchiere. La mia unica preoccupazione era quella di arriva il prima possibile».

GENTE NEL SUD – «Nella gente del Sud e nei loro occhi riesco a ritrovarmi meglio».

PASSATO – «Essendo insegnante di Educazione Fisica uno dei miei lavori è stato quello di insegnare ai ragazzi delle scuole elementari. E in quel momento ho avuto la sensazione di poter cominciare il mestiere di allenatore».