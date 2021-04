Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Sampdoria

«Vogliamo chiudere dignitosamente, facendo qualche punto. Inizia a diventare frustrante questa situazione, non meritavamo tutte queste sconfitte. Abbiamo delle colpe e facciamo degli errori non all’altezza della categoria, ma non troviamo nemmeno gli episodi giusti che possano compensarli».