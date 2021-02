Crotone, Di Carmine si presenta: «Avevo bisogno di questo dopo due anni un po’ particolari»

Samuel Di Carmine si è presentato in conferenza stampa come nuovo attaccante del Crotone: le sue parole

CROTONE – «Sono venuto perché ho sentito l’amore di compagni, allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo. A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano».

ESORDIO SFORTUNATO – «C’è poco da dire: abbiamo sbagliato partita. Dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme e cercare di fare più punti possibile per raggiungere la salvezza».

MOMENTO – «Sono qui da poco e non saprei dare giudizi, che in questo momento non servirebbe. Bisogna lavorare, unirci e creder nelle nostre idee, è l’unico modo per salvarsi. Il mio arrivo? E’ stato bellissimo e sono tuttora felicissimo di questa scelta. Mi sono trovato subito benissimo con tutti, per me questa è come una grande famiglia. Era quello che cercavo, quello di cui avevo bisogno per tirar fuori tutte le mie qualità. Ringrazio il gruppo che mi ha fatto sentire a casa».

MILAN – «Gara difficile, è pieno di campioni, primo in classifica ma dobbiamo andare lì senza paura, spensierati, seguendo e facendo quello che il mister ci dirà di fare».

RUOLO – «Ho sempre detto di essere un finalizzatore, quindi prima punta».

SALVEZZA – «Non avrei fatto questa scelta altrimenti. Il girone è difficile, le squadre sono tutte forti. Noi dobbiamo continuare a seguire il mister, puntare sul gioco e non aver paura».