Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter.

«Pinamonti? Faremo certamente qualcosa, abbiamo individuato quello che dobbiamo fare ovvero prendere 2-3 elementi per completare la rosa. Nomi? Per adesso non lo diciamo, ma siamo su giocatori italiani».