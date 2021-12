Crotone, due assenze per infortunio in vista dell’Udinese. Le ultime

Doppio infortunio in casa Crotone in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese: out Benali e Molina

Il Crotone perde pezzi a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro l’Udinese. Ahmad Benali e Salvatore Molina hanno lasciato il ritiro di Coccaglio, in provincia di Brescia, e hanno fatto rientro in Calabria per proseguire i programmi di recupero.

Al loro posto, in attesa dell’ufficialità, i bianconeri ci saranno Giovanni D’Aprile e Alessandro Maesano.