Crotone e Cagliari condividono il peggior dato della Serie A

Oggi allo Scida Crotone e Cagliari si sfideranno in quello che è a tuti gli effetti uno spareggio salvezza: il dato sulle panchine

Il Crotone ospita il Cagliari allo Scida in una partita che ha i contorni di un vero e proprio spareggio salvezza. Oltre a occupare i bassifondi della classifica le due squadre sono accumunate da un dato sorprendente.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARI NEWS24

Come riporta Opta, Crotone e Cagliari sono due delle tre squadre (assieme al Parma) a non aver ancora segnato un gol con un giocatore subentrato a gara in corso in questa Serie A. Una tendenza che mister Semplici dovrà sicuramente invertire visto che – molto spesso – sono proprio i “panchinari” a risolvere i match in campionato.